Тренер «Краснодара» Мусаев отреагировал на поражение в матче Суперкубка России с «Зенитом»

«Нужно было играть более внимательно. Проигрывали дуэли один в один. Позитивный момент — это второй тайм. И то, что после счета 0:3 не бросили играть. Рад, что бились до конца, но этого недостаточно, чтобы победить “Зенит” и забрать трофей.



Кого сегодня больше не хватало? Да всех не хватало. Кордобы, Оласы… Проблемы были на флангах обороны. Не хочу кого‑то выделять в плохую сторону, но те ребята, что на кубке Америки, нам бы сейчас помогли. Как реагировать на очередной проигранный трофей? Все — мужчины. И не должны ломаться. Это часть работы. Во втором тайме отдали все силы, что самое главное», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».