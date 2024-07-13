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23:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Краснодара» Мусаев отреагировал на поражение в матче Суперкубка России с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил поражение в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (2:4).

Зенит
КраснодарСуперкубок России
Тренер «Краснодара» Мусаев отреагировал на поражение в матче Суперкубка России с «Зенитом» | Источник: Чемпионат.com

«Нужно было играть более внимательно. Проигрывали дуэли один в один. Позитивный момент — это второй тайм. И то, что после счета 0:3 не бросили играть. Рад, что бились до конца, но этого недостаточно, чтобы победить “Зенит” и забрать трофей.

Кого сегодня больше не хватало? Да всех не хватало. Кордобы, Оласы… Проблемы были на флангах обороны. Не хочу кого‑то выделять в плохую сторону, но те ребята, что на кубке Америки, нам бы сейчас помогли. Как реагировать на очередной проигранный трофей? Все — мужчины. И не должны ломаться. Это часть работы. Во втором тайме отдали все силы, что самое главное», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» после этой победы выиграл Суперкубок России в девятый раз в своей истории, а также в пятый раз подряд. Сине-бело-голубые выигрывали трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах. Также «Зенит» продолжает серию без поражений в официальных матчах с «Краснодаром» с 2018 года.

Зенит
4:2
Первый тайм: 3:0
Краснодар
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