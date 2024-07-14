Смолов заявил, что перед «Краснодаром» поставлена задача быть не ниже второго места в РПЛ

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Футболистам «Краснодара» поставлена задача занять место не ниже второго в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам заявил нападающий команды Федор Смолов.

В субботу «Краснодар» проиграл «Зениту» в матче за Олимпбет — Суперкубок России со счетом 2:4.

«Пока поставили задачу идти от победы к победе и добиться минимум результата прошлого сезона», — сказал Смолов.