Фёдор Смолов прокомментировал поражение «Краснодара» в игре с «Зенитом»
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 2:4 в матче за Суперкубок России.
Краснодар
ЗенитСуперкубок России
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 2:4 в матче за Суперкубок России.
«Провалили первый тайм. Сделали невынужденные ошибки, позволили “Зениту” выйти вперед. С 0:3 с “Зенитом” тяжело отыгрываться. Во втором тайме удалось вернуться в игру, скрасить поражение, порадовали болельщиков двумя голами.
В первом тайме сыграли в тот футбол, который “Зенит” от нас ожидал, чем они и воспользовались — пространством, быстрые атаки», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. «Зенит» выиграл свой девятый Суперкубок России в истории.