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00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Фёдор Смолов прокомментировал поражение «Краснодара» в игре с «Зенитом»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 2:4 в матче за Суперкубок России.

Краснодар
ЗенитСуперкубок России
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

«Провалили первый тайм. Сделали невынужденные ошибки, позволили “Зениту” выйти вперед. С 0:3 с “Зенитом” тяжело отыгрываться. Во втором тайме удалось вернуться в игру, скрасить поражение, порадовали болельщиков двумя голами.

В первом тайме сыграли в тот футбол, который “Зенит” от нас ожидал, чем они и воспользовались — пространством, быстрые атаки», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. «Зенит» выиграл свой девятый Суперкубок России в истории.

Зенит
4:2
Первый тайм: 3:0
Краснодар
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