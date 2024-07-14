Фёдор Смолов прокомментировал поражение «Краснодара» в игре с «Зенитом»

«Провалили первый тайм. Сделали невынужденные ошибки, позволили “Зениту” выйти вперед. С 0:3 с “Зенитом” тяжело отыгрываться. Во втором тайме удалось вернуться в игру, скрасить поражение, порадовали болельщиков двумя голами.



В первом тайме сыграли в тот футбол, который “Зенит” от нас ожидал, чем они и воспользовались — пространством, быстрые атаки», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.