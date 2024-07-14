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Футбол. Суперкубок России. Все результаты
08:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Может, «Зенит» все-таки устал от трофеев? Или дело в другом?

Репортаж Дмитрия Зимина из раздевалки обладателей Суперкубка.

Зенит
КраснодарСуперкубок России
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Пятый Суперкубок подряд. И 30-й трофей в истории. Первая мысль после финального свистка: а можно ли от такого устать? Ведь игроки, тренерский штаб, персонал праздновали уже третий титул за полтора месяца — в конце мая выиграли РПЛ — это было сверхэмоционально и даже трогательно. Потом — Кубок России. Первый требл за шесть лет Семака. Там тоже было горячо. А теперь и Суперкубок. Где взять столько эмоций?

Вы же наверняка видели, что было после финального свистка. Игроки не бросились обнимать друг друга. Кто-то просто свалился от усталости на газон. Кто-то неторопливо жал руку партнёрам и соперникам. Не было эмоционального взрыва или вакханалии. Всё было воспринято как-то обыденно. Словно так и должно было быть.

Такое же спокойное награждение. И вот уже Дуглас поднимает трофей — интересно, о чём он думал в этот момент? Кубок, который он держит пять лет подряд. Первая радость от него наверняка давно забыта.

Так что главная цель была — понять, как не устать, а если устали — как с этим бороться. Первым собеседником стал председатель правления. В карьере Александра Медведева были далеко не только футбольные титулы. Хоккей, баскетбол — мужчина успешен везде. Так что кому, как не ему, отвечать на этот вопрос. Завязался такой диалог:

— От трофеев не устаёшь, — сказал Александр Иванович.

— Никогда?
 — Никогда.

— Это уже девятый Суперкубок.
 — Да, пятый подряд (улыбается).

— Какая ещё может быть цель у «Зенита»?
 — Выигрывать всё и всегда. Место для кубков ещё есть. Тем более у нас офис переезжает на стадион, там места полно, — ответил он улыбаясь.

Дальше я уже оказался в раздевалке. Вижу хорошо знакомого Михаила Кержакова. Поедает очень аппетитный праздничный бургер. Подхожу поздороваться и спрашиваю в шутку:

— Сколько у тебя этих трофеев? 8−10?
 — Не знаю. 17, наверное, — отвечает он в таком же стиле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перекидываемся ещё парой фраз. Но самого трофея в раздевалке ещё нет. Слегка задерживается в чаше стадиона. Значит — отличный повод задать вопросы о главном боссу, который ожидал футболистов.

— Вчера на московский стадион пришёл человек в синих бутсах и синей бейсболке. Какие выводы из этого можно сделать?
 — Если бы я был в красных бутсах, вы бы меня спрашивали, не перехожу ли я работать в «Спартак»?

— Не стали бы.
 — Ну вот. Соболеву нравится такой цвет. Думаю, в «Спартаке» не запрещено играть хоть в голубых, хоть в серо-буро-малиновых бутсах.

— Продолжаются ли переговоры по Соболеву?
 — Я в переговорах не участвую. Не знаю, кто вам сказал, что они ведутся, — ответил Медведев.

Как всегда грамотно и вроде бы ничего не опроверг. Но и не подтвердил. По Иличу — примерно то же самое. Журналисты торопят события. А по Кордобе — вообще ерунда. Но форвард типажа Дзюбы «Зениту» всё-таки нужен. Это босс подтвердил.

Но, кажется, мы отвлеклись от главного. Вдалеке показался трофей, который тащил Вильмар Барриос. В этот момент прошу ответить на вопросы ассистента Сергея Семака Виллиама де Оливейру.

«Невозможно устать, — отвечает Виллиам. — Чем чаще выигрываешь — тем больше хочется. Мы же работаем ради побед. И постоянно стремимся к этому», — прозвучало убедительно. Все вопросы ушли.

А потом началось празднование. Трофей оказался между Мостовым и Барриосом — один открывал, второй наливал. Но в этот раз всё и правда было не так бурно: никто не прыгал на столе, никто не пел песни. Да, Вендел, как обычно, показывал стильные бразильские движения, но большинство словно хотели домой.

И ведь не сказать, что матч получился сверхэмоциональным. И что закончились силы.

Может, и правда трофейная привыкаемость выглядит так? Хотя скорее Суперкубок во всех странах воспринимается как выставочный турнир. Позади не самые простые сборы, впереди — всё самое интересное.

Уверен: в следующем мае всё наверняка будет иначе.

Дмитрий Зимин

Зенит
4:2
Первый тайм: 3:0
Краснодар
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