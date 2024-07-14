Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Англия
Футбол. Премьер-лига
13.07
Зенит
Краснодар
Футбол. Еврокубки
16.07
Балкани
УЭ Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
16.07
Линколн
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
16.07
ХИК
Паневежис
Футбол. Еврокубки
16.07
Пюник
Динамо Мн
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:19 (мск), источник: ТАСС

Акинфеев рассказал, что после завершения карьеры на месяц уедет на рыбалку

В мае вратарь продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2025/26.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев после завершения карьеры осуществит свою мечту и на месяц уедет на рыбалку. Об этом Акинфеев рассказал ТАСС.

«Я думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку, — сказал Акинфеев. — И ни с кем не буду разговаривать. Буду ловить рыбу».

В мае Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. «Время покажет, как говорится, и каких-то тайн я не делаю, — отметил голкипер, рассуждая об игровой карьере. — Насколько здоровье позволит, настолько я буду играть. При этом отдаю себе отчет, что уже не 25 лет».

Акинфееву 38 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал кубок и суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА. Вместе со сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы (2008) и четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира (2018).

Читайте также от «ТАСС»
Тарпищев объяснил, почему россиянам надо ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе
IBF санкционировала первый бой в России после снятия санкций
"Болельщики не понимают, им нужны голы и зрелище, но есть нюансы"
Рой Джонс намерен провести бой против Федора Емельяненко на Красной площади
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь