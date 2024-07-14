Акинфеев рассказал, что после завершения карьеры на месяц уедет на рыбалку

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев после завершения карьеры осуществит свою мечту и на месяц уедет на рыбалку. Об этом Акинфеев рассказал ТАСС.

«Я думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку, — сказал Акинфеев. — И ни с кем не буду разговаривать. Буду ловить рыбу».

В мае Акинфеев продлил контракт с ЦСКА, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. «Время покажет, как говорится, и каких-то тайн я не делаю, — отметил голкипер, рассуждая об игровой карьере. — Насколько здоровье позволит, настолько я буду играть. При этом отдаю себе отчет, что уже не 25 лет».