Дюков считает, что матч за Суперкубок России не уступает в зрелищности играм Евро-2024

«Не могу сказать, что особо следил за Евро, — сказал Дюков. — Из того, что видел, Испания больше понравилась по игре. Жду ли от финала Евро такой же зрелищной игры, как в суперкубке? Я смотрел Евро по телевизору, здесь видел вживую, но зрелищность футбола нисколько не уступает, во многом даже лучше [Евро]».