Дюков считает, что матч за Суперкубок России не уступает в зрелищности играм Евро-2024
Ранее петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 в игре за Суперкубок России.
Ранее петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 в игре за Суперкубок России.
ВОЛГОГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Матч за Олимпбет — Суперкубок России нисколько не уступил в зрелищности играм чемпионата Европы по футболу в Германии. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Не могу сказать, что особо следил за Евро, — сказал Дюков. — Из того, что видел, Испания больше понравилась по игре. Жду ли от финала Евро такой же зрелищной игры, как в суперкубке? Я смотрел Евро по телевизору, здесь видел вживую, но зрелищность футбола нисколько не уступает, во многом даже лучше [Евро]».
В субботу петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 в матче за Суперкубок России. 14 июля в Берлине пройдет финал чемпионата Европы, в игре примут участие сборные Испании и Англии.