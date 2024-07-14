Тренер «Зенита» Сергей Семак назвал Волгоград футбольным городом
Главный тренер команды из Санкт-Петербурга ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча за Суперкубок с «Краснодаром».
Главный тренер команды из Санкт-Петербурга ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча за Суперкубок с «Краснодаром».
После завоевания Суперкубка Сергей Семак поделился своей оценкой состояния арены и самого Волгограда.
«Прекрасный город, прекрасный стадион», — отметил специалист.
Наставник команды-чемпиона России уверен, что в городе-герое по-настоящему любят футбол.
«Мы всегда рады приезжать в Волгоград. Это футбольный город, люди очень любят футбол, — сказал Сергей Семак. — И такие матчи проходят сейчас не так часто».
Он также поблагодарил болельщиков, которые приехали из Санкт-Петербурга и помогли создать невероятную атмосферу на стадионе.
«Начну со слов благодарности нашим болельщикам, которые сегодня создали очень классную атмосферу, и мы очень-очень рады, что смогли победить и порадовать Санкт-Петербург, наш город, всех наших болельщиков по всей стране», — добавил главный тренер «Зенита».
Напомним, на послематчевой пресс-конференции Мурад Мусаев поделился своим мнением об антураже игры за Суперкубок в городе-герое. Тренер «Краснодара» назвал организацию матча в Волгограде «фантастической».