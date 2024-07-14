Тренер «Зенита» Сергей Семак назвал Волгоград футбольным городом

После завоевания Суперкубка Сергей Семак поделился своей оценкой состояния арены и самого Волгограда.

«Прекрасный город, прекрасный стадион», — отметил специалист.

Наставник команды-чемпиона России уверен, что в городе-герое по-настоящему любят футбол.

«Мы всегда рады приезжать в Волгоград. Это футбольный город, люди очень любят футбол, — сказал Сергей Семак. — И такие матчи проходят сейчас не так часто».

Он также поблагодарил болельщиков, которые приехали из Санкт-Петербурга и помогли создать невероятную атмосферу на стадионе.

«Начну со слов благодарности нашим болельщикам, которые сегодня создали очень классную атмосферу, и мы очень-очень рады, что смогли победить и порадовать Санкт-Петербург, наш город, всех наших болельщиков по всей стране», — добавил главный тренер «Зенита».