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11:46 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Тренер «Зенита» Сергей Семак назвал Волгоград футбольным городом

Главный тренер команды из Санкт-Петербурга ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча за Суперкубок с «Краснодаром».

Источник: ФК "Зенит"

После завоевания Суперкубка Сергей Семак поделился своей оценкой состояния арены и самого Волгограда.

«Прекрасный город, прекрасный стадион», — отметил специалист.

Наставник команды-чемпиона России уверен, что в городе-герое по-настоящему любят футбол.

«Мы всегда рады приезжать в Волгоград. Это футбольный город, люди очень любят футбол, — сказал Сергей Семак. — И такие матчи проходят сейчас не так часто».

Он также поблагодарил болельщиков, которые приехали из Санкт-Петербурга и помогли создать невероятную атмосферу на стадионе.

«Начну со слов благодарности нашим болельщикам, которые сегодня создали очень классную атмосферу, и мы очень-очень рады, что смогли победить и порадовать Санкт-Петербург, наш город, всех наших болельщиков по всей стране», — добавил главный тренер «Зенита».

Напомним, на послематчевой пресс-конференции Мурад Мусаев поделился своим мнением об антураже игры за Суперкубок в городе-герое. Тренер «Краснодара» назвал организацию матча в Волгограде «фантастической».

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