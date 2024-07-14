Газзаев: В матче за Суперкубок России играли две команды разного уровня

«Мы увидели явное превосходство “Зенита”, тут даже не может быть двух мнений. Играли две команды разного уровня. Состав “Зенита” гораздо сильнее состава “Краснодара”? При чём тут состав? Я просто сужу по игре. “Зенит” тотально доминировал, забил три гола и уже в первом тайме обеспечил себе достаточно комфортный результат.



Да, во второй половине встречи “Краснодар” создавал моменты, но разницу в три мяча отыграть очень сложно. Во втором тайме “Зенит” уже играл по результату», — приводит слова Газзаева Metaratings.