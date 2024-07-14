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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

ПФК ЦСКА представил игровую форму на сезон-2024/2025

Пресс-служба ПФК ЦСКА в официальном телеграм-канале клуба представила игровую форму команды на сезон-2024/2025.

ЦСКА
ПФК ЦСКА представил игровую форму на сезон-2024/2025 | Источник: Чемпионат.com

Клуб в новом розыгрыше чемпионата будет выступать в домашнем красном, гостевом белом и дополнительном чёрном комплектах игровой формы.

Напомним, в летнее межсезонье ЦСКА объявил, что команду возглавил Марко Николич. Срок контракта с сербским тренером рассчитан на два сезона.

Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

Новый сезон РПЛ армейцы начнут выездным матчем с «Ростовом» в 1-м туре. Игра состоится 20 июля и начнётся в 20:00 мск.

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