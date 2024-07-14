Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Англия
Футбол. Премьер-лига
13.07
Зенит
Краснодар
Футбол. Еврокубки
16.07
Балкани
УЭ Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
16.07
Линколн
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
16.07
ХИК
Паневежис
Футбол. Еврокубки
16.07
Пюник
Динамо Мн
Все события
19:36 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Акроне» назвали цель клуба в дебютном сезоне РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов назвал первоочередной задачей клуба в дебютном сезоне РПЛ — сохранение прописки в высшем дивизионе.

Акрон
В «Акроне» назвали цель клуба в дебютном сезоне РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«В первую очередь задача “Акрона” на сезон — сохраниться в РПЛ. Мы, естественно, хотим быть как можно выше, но основная цель — сохраниться. Если нам удастся забраться выше, все будут очень рады, но загадывать не хочу», — приводит слова Власова «РБ Спорт».

20 июля стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Турнир начнётся с матча «Локомотив» — «Акрон» в 15:00 мск.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь