В «Акроне» назвали цель клуба в дебютном сезоне РПЛ

«В первую очередь задача “Акрона” на сезон — сохраниться в РПЛ. Мы, естественно, хотим быть как можно выше, но основная цель — сохраниться. Если нам удастся забраться выше, все будут очень рады, но загадывать не хочу», — приводит слова Власова «РБ Спорт».