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21:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев назвал конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Известный спортивный комментатор и обозреватель Дмитрий Губерниев назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ.

Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Динамо
Источник: РИА "Новости"

«Нельзя говорить, что у “Зенита” не будет конкурентов в РПЛ. Но все остальные должны очень здорово встрепенуться. Петербургский клуб хорош и постарается не повторить ошибок прошлого сезона, хотя остальные клубы тоже не лыком шиты. Не сбрасываю со счетов “Краснодар”, но конкуренцию “Зениту” также составят “Динамо”, “Спартак”, ЦСКА и “Локомотив”, даже несмотря на их зону турбулентности. Сейчас всех лихорадит, но мы давно не ждали старта РПЛ с таким нетерпением», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В субботу, 13 июля, «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

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