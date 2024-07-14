Губерниев назвал конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

«Нельзя говорить, что у “Зенита” не будет конкурентов в РПЛ. Но все остальные должны очень здорово встрепенуться. Петербургский клуб хорош и постарается не повторить ошибок прошлого сезона, хотя остальные клубы тоже не лыком шиты. Не сбрасываю со счетов “Краснодар”, но конкуренцию “Зениту” также составят “Динамо”, “Спартак”, ЦСКА и “Локомотив”, даже несмотря на их зону турбулентности. Сейчас всех лихорадит, но мы давно не ждали старта РПЛ с таким нетерпением», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.