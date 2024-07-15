Футболисты «Спартака» разгромили «Насаф» в товарищеском матче

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» дома со счетом 3:0 обыграл в товарищеском матче «Насаф» из Узбекистана. Встреча прошла на «Лукойл-Арене».

Забитыми мячами отметились Даниил Денисов (13-я минута), Павел Мелешин (43) и Даниил Зорин (45).

Нападающий «Спартака» Александр Соболев провел матч в запасе, ранее «Спорт-Экспресс» сообщил об интересе к футболисту со стороны петербургского «Зенита». Форвард красно-белых Виллиан Жозе провел первую игру на домашнем стадионе «Спартака», бразилец вышел на поле на 78-й минуте.

Перед матчем защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал журналистам, что пропустит матч из-за того, что только недавно завершил восстановление от травмы. «Я пропускаю матч, так как залечивал повреждение. Вчера начал тренироваться в общей группе», — сказал Маслов.