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16:30 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» разгромили «Насаф» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:0.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» дома со счетом 3:0 обыграл в товарищеском матче «Насаф» из Узбекистана. Встреча прошла на «Лукойл-Арене».

Забитыми мячами отметились Даниил Денисов (13-я минута), Павел Мелешин (43) и Даниил Зорин (45).

Нападающий «Спартака» Александр Соболев провел матч в запасе, ранее «Спорт-Экспресс» сообщил об интересе к футболисту со стороны петербургского «Зенита». Форвард красно-белых Виллиан Жозе провел первую игру на домашнем стадионе «Спартака», бразилец вышел на поле на 78-й минуте.

Перед матчем защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал журналистам, что пропустит матч из-за того, что только недавно завершил восстановление от травмы. «Я пропускаю матч, так как залечивал повреждение. Вчера начал тренироваться в общей группе», — сказал Маслов.

В первом туре сезона-2024/25 Мир — Российской премьер-лиги футболисты «Спартака» проведут гостевой матч против «Оренбурга», встреча пройдет 21 июля и начнется в 17:30 мск.

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