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22:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сан-Паулу» принял предложение «Краснодара» по трансферу защитника Косты — журналист Са

Центральный защитник бразильского «Сан-Паулу» Диего Коста продолжит карьеру в «Краснодаре». Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Габриэль Са.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
«Сан-Паулу» принял предложение «Краснодара» по трансферу защитника Косты — журналист Са | Источник: Getty Images

По сведениям источника, футбольный клуб «Сан-Паулу» принял предложение южан. «Краснодар» заплатит за трансфер защитника € 7,5 млн. В ближайшее время Коста прибудет в расположение российской команды.

Ранее в СМИ появлялась информация, что уже на этой неделе Коста может отправиться в Россию для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «Краснодаром».

24-летний Диего Коста является воспитанником «Сан-Паулу». С 2020 года он провёл в его основной команде 161 матч, в которых забил пять голов. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2028 года. Ориентировочная трансферная стоимость Косты по версии Transfermarkt — € 3,5 млн.

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