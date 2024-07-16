Стало известно, почему «Зенит» затягивает с продажей Клаудиньо во «Фламенго» | Источник: Чемпионат.com

По сведениям источника петербуржцы хотят сначала подписать замену бразильцу. После этого они будут готовы продать хавбека.

Ранее сообщалось о переходе Клаудиньо в стан бразильского «Фламенго». Предполагалось, что клубы объявят о сделке после матча за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча завершилась 13 июля победой «Зенита» со счётом 4:2.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.