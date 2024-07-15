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23:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин рассказал, чего ожидать от московского «Динамо» в новом сезоне РПЛ

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что московское «Динамо» будет показывать красивый футбол в новом сезоне РПЛ.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Аршавин рассказал, чего ожидать от московского «Динамо» в новом сезоне РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Динамо» точно будет показывать красочный и хороший футбол. Им может не хватить только глубины скамейки. Мне нравится их стартовый состав, но было бы неплохо увеличить скамейку«, — приводит слова Аршавина “Матч ТВ”.

Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. В стартовом туре «Динамо» встретится с воронежским «Факелом».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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