Аршавин рассказал, чего ожидать от московского «Динамо» в новом сезоне РПЛ

«Динамо» точно будет показывать красочный и хороший футбол. Им может не хватить только глубины скамейки. Мне нравится их стартовый состав, но было бы неплохо увеличить скамейку«, — приводит слова Аршавина “Матч ТВ”.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.