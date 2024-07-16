Герой Евро едет к Гвардиоле, звезду РПЛ хочет «Барселона». Трансферы и слухи дня

Что в России

«Барселона» интересуется полузащитником «Зенита» Венделом

Испанская «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику петербургского «Зенита» Вале Венделу, сообщает «СЭ».

Ранее появилась информация, что турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность приобретения Вендела.

Контракт бразильца с «Зенитом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего хавбека в 20 миллионов евро.

Лучший бомбардир «Родины» близок к переходу в «Акрон»

Лучший бомбардир московской «Родины», нападающий Иван Тимошенко близок к переходу в тольяттинский «Акрон». Об этом рассказал агент футболиста Олег Еремин.

«Есть большая вероятность, что Иван продолжит карьеру в “Акроне”. Скорее всего, это будет аренда с правом выкупа. Когда будет принято решение? Посмотрим, пока ничего не известно, ведутся переговоры», — заявил агент в интервью «СЭ».

В прошлом сезоне 25-летний Иван Тимошенко провел за «Родину» 31 матч и забил 15 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Георгий Джикия и Антон Миранчук выберут новые клубы до 1 сентября — агент футболистов

Футбольный агент Вадим Шпинев прокомментировал будущее своих клиентов, игроков сборной России Георгия Джикии и Антона Миранчука.

Сейчас оба футболиста находятся в статусе свободных агентов: Джикия покинул московский «Спартак», а Миранчук — столичный «Локомотив».

«У парней, Антона и Георгия, прекрасное будущее. Все все узнают в свое время. Ясность по поводу их новых клубов наступит до 1 сентября», — заявил агент в интервью РИА Новости.



Источник: защитник «Сан-Паулу» Диего Коста переходит в «Краснодар» до 2028 года

Источник: Wagner Meier/Getty Images

Защитник бразильского «Сан-Паулу» Диего Коста близок к переходу в российский футбольный клуб «Краснодар», сообщает журналист Александер Виейра.

По данным источника, в ближайшее время 24-летний игрок обороны пройдет медосмотр для перехода в состав «быков» и подпишет контракт до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за трансфер Косты 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Диего Коста провел за «Сан-Паулу» 30 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 3,5 миллиона евро.

Чалов и Европа

Глава футбольного департамента ПАОКа Пантелис Томареис в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир заявил, что греческий клуб не интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ПАОК отказался от идея подписания Чалова.

«У нас нет и не было интереса к Чалову», — сказал Томареис.

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес исключил переход нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова в клуб из города Витория-Гастейс. Ранее о возможном трансфере сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Трансфер Чалова в “Алавес”? Это неправда. Забудьте об этом. Это невозможно», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир опроверг информацию об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что французский клуб интересуется 26-летним Чаловым.

«Мы не заинтересованы в Чалове», — заявил Дезире.

Что в Европе

«Манчестер Сити» планирует выплатить отступные за новоиспеченного чемпиона Европы

«Манчестер Сити» планирует выплатить отступные за полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

26-летнего хавбека можно выкупить за 60 млн евро — это позволяет сделать пункт в контракте испанца. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 50 млн евро.

Ольмо стал одним из главных героев сборной Испании на Евро-2024. Его 3 гола и 2 результативные передачи на турнире, а также спасение на ленточке на последних минутах финала с Англией помогли сборной Испании стать четырехкратными чемпионами Европы.

«Севилья» арендовала у «Атлетико» Сауля Ньигеса

«Севилья» сообщила о переходе из «Атлетико» полузащитника Сауля Ньигеса.

За андалузский клуб 29-летний испанец будет выступать на правах аренды до конца сезона 2024/25. Соглашение предусматривает возможность продления срока аренды через год.

В составе «Атлетико» Сауль дебютировал в 2012 году и провел 427 официальных матча (48 голов и 26 голевых передач). В составе мадридской команды хавбек становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, дважды побеждал в Лиге Европы и завоевывал Суперкубок УЕФА.

В сезоне 2021/22 Сауль выступал на правах аренды за «Челси».

Обамеянг в ближайшее время подпишет контракт с саудовским клубом

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в саудовскую Про-лигу.

По информации Foot Mercato, 35-летний габонец в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Аль-Кадисия», к которому недавно присоединился Начо.

В минувшем сезоне Обамеянг забил 30 голов и отдал 11 результативных передач в 51 матче «Марселя» во всех турнирах.