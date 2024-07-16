Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Балкани
УЭ Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Паневежис
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:00
Целе
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Стяуа
Виртус
Футбол. Еврокубки
22:00
Дечич
ТНС
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Викингур Р
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:07 (мск), источник: Sport24

Герой Евро едет к Гвардиоле, звезду РПЛ хочет «Барселона». Трансферы и слухи дня

Традиционный дайджест.

Зенит
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Акрон
Родина
Краснодар
ЦСКА
Атлетико
Севилья
МарсельПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Sport24

Что в России

«Барселона» интересуется полузащитником «Зенита» Венделом

Источник: РИА "Новости"

Испанская «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику петербургского «Зенита» Вале Венделу, сообщает «СЭ».

Ранее появилась информация, что турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность приобретения Вендела.

Контракт бразильца с «Зенитом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего хавбека в 20 миллионов евро.

Лучший бомбардир «Родины» близок к переходу в «Акрон»

Источник: ФК "Родина"

Лучший бомбардир московской «Родины», нападающий Иван Тимошенко близок к переходу в тольяттинский «Акрон». Об этом рассказал агент футболиста Олег Еремин.

«Есть большая вероятность, что Иван продолжит карьеру в “Акроне”. Скорее всего, это будет аренда с правом выкупа. Когда будет принято решение? Посмотрим, пока ничего не известно, ведутся переговоры», — заявил агент в интервью «СЭ».

В прошлом сезоне 25-летний Иван Тимошенко провел за «Родину» 31 матч и забил 15 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

Георгий Джикия и Антон Миранчук выберут новые клубы до 1 сентября — агент футболистов

Источник: РИА "Новости"

Футбольный агент Вадим Шпинев прокомментировал будущее своих клиентов, игроков сборной России Георгия Джикии и Антона Миранчука.

Сейчас оба футболиста находятся в статусе свободных агентов: Джикия покинул московский «Спартак», а Миранчук — столичный «Локомотив».

«У парней, Антона и Георгия, прекрасное будущее. Все все узнают в свое время. Ясность по поводу их новых клубов наступит до 1 сентября», — заявил агент в интервью РИА Новости.

Источник: защитник «Сан-Паулу» Диего Коста переходит в «Краснодар» до 2028 года

Источник: Wagner Meier/Getty Images

Защитник бразильского «Сан-Паулу» Диего Коста близок к переходу в российский футбольный клуб «Краснодар», сообщает журналист Александер Виейра.

По данным источника, в ближайшее время 24-летний игрок обороны пройдет медосмотр для перехода в состав «быков» и подпишет контракт до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за трансфер Косты 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Диего Коста провел за «Сан-Паулу» 30 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 3,5 миллиона евро.

Чалов и Европа

Источник: РИА "Новости"

Глава футбольного департамента ПАОКа Пантелис Томареис в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир заявил, что греческий клуб не интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ПАОК отказался от идея подписания Чалова.

«У нас нет и не было интереса к Чалову», — сказал Томареис.

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес исключил переход нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова в клуб из города Витория-Гастейс. Ранее о возможном трансфере сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Трансфер Чалова в “Алавес”? Это неправда. Забудьте об этом. Это невозможно», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир опроверг информацию об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что французский клуб интересуется 26-летним Чаловым.

«Мы не заинтересованы в Чалове», — заявил Дезире.

Что в Европе

«Манчестер Сити» планирует выплатить отступные за новоиспеченного чемпиона Европы

Источник: Reuters

«Манчестер Сити» планирует выплатить отступные за полузащитника «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

26-летнего хавбека можно выкупить за 60 млн евро — это позволяет сделать пункт в контракте испанца. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 50 млн евро.

Ольмо стал одним из главных героев сборной Испании на Евро-2024. Его 3 гола и 2 результативные передачи на турнире, а также спасение на ленточке на последних минутах финала с Англией помогли сборной Испании стать четырехкратными чемпионами Европы.

«Севилья» арендовала у «Атлетико» Сауля Ньигеса

Источник: AFP 2023

«Севилья» сообщила о переходе из «Атлетико» полузащитника Сауля Ньигеса.

За андалузский клуб 29-летний испанец будет выступать на правах аренды до конца сезона 2024/25. Соглашение предусматривает возможность продления срока аренды через год.

В составе «Атлетико» Сауль дебютировал в 2012 году и провел 427 официальных матча (48 голов и 26 голевых передач). В составе мадридской команды хавбек становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, дважды побеждал в Лиге Европы и завоевывал Суперкубок УЕФА.

В сезоне 2021/22 Сауль выступал на правах аренды за «Челси».

Обамеянг в ближайшее время подпишет контракт с саудовским клубом

Источник: Reuters

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в саудовскую Про-лигу.

По информации Foot Mercato, 35-летний габонец в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Аль-Кадисия», к которому недавно присоединился Начо.

В минувшем сезоне Обамеянг забил 30 голов и отдал 11 результативных передач в 51 матче «Марселя» во всех турнирах.

Автор: Николай Соников

Читайте также от «Sport24»
Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру: горячие фото в купальнике Елизаветы Судаковой
Русская-красавица фигуристка, выступавшая за Украину, одним словом ответила на вопрос о личной жизни
Светлана Степанковская поделилась красивыми фото с пляжа: «Лето, море, солнце и я. Моя идеальная схема»
«Фигура — отвал всего. Жаришка». Загитова выложила фото в купальнике, показав себя и спереди, и сзади
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь