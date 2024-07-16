В «Бешикташе» рассказали о трудностях в переговорах с «Зенитом» по Фернандешу | Источник:

«Зенит» интересовался Жедсоном Фернандешем. Он также сделал своё предложение. Но потом мы почувствовали неприятный шлейф из-за вмешательства некоторых агентов. То же самое чувствовали и в «Зените». Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Юселя Her Gün Beşiktaş со ссылкой на Radyospor.