Текущие события
Футбол. Еврокубки
16.07
Дечич
ТНС
Футбол. Еврокубки
16.07
Шэмрок Роверс
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
16.07
Стяуа
Виртус
Футбол. Еврокубки
16.07
Целе
Флора
Футбол. Еврокубки
16.07
Линколн
Хамрун Спартанс
П 5:4
Футбол. Еврокубки
16.07
ХИК
Паневежис
Футбол. Еврокубки
16.07
Пюник
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
16.07
Балкани
УЭ Санта-Колома
П 5:6
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:23 (мск), источник: Sport24

Жена Давилы запрещает форварду ЦСКА возвращаться в Россию

Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила до сих пор не вернулся в Россию из-за возражений со стороны своей жены, сообщает «СЭ».

Жена Давилы запрещает форварду ЦСКА возвращаться в Россию | Источник: РИА "Новости"

По данным источника, супруга футболиста запрещает Давиле возвращаться в РФ по соображениям безопасности. Уже подтверждено, что Виктор пропустит матч ЦСКА против «Ростова» в первом туре РПЛ. Как сообщили в клубе, ЦСКА ждет чилийца в Москве в конце текущей недели.

В июне Виктор Давила выступал за сборную Чили на Кубке Америки в США. Контракт форварда с ЦСКА действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 5 миллионов евро.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру: горячие фото в купальнике Елизаветы Судаковой
Русская-красавица фигуристка, выступавшая за Украину, одним словом ответила на вопрос о личной жизни
Светлана Степанковская поделилась красивыми фото с пляжа: «Лето, море, солнце и я. Моя идеальная схема»
«Фигура — отвал всего. Жаришка». Загитова выложила фото в купальнике, показав себя и спереди, и сзади
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь