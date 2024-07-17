Жена Давилы запрещает форварду ЦСКА возвращаться в Россию
Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила до сих пор не вернулся в Россию из-за возражений со стороны своей жены, сообщает «СЭ».
Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила до сих пор не вернулся в Россию из-за возражений со стороны своей жены, сообщает «СЭ».
По данным источника, супруга футболиста запрещает Давиле возвращаться в РФ по соображениям безопасности. Уже подтверждено, что Виктор пропустит матч ЦСКА против «Ростова» в первом туре РПЛ. Как сообщили в клубе, ЦСКА ждет чилийца в Москве в конце текущей недели.
В июне Виктор Давила выступал за сборную Чили на Кубке Америки в США. Контракт форварда с ЦСКА действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 5 миллионов евро.