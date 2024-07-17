Жена Давилы запрещает форварду ЦСКА возвращаться в Россию

По данным источника, супруга футболиста запрещает Давиле возвращаться в РФ по соображениям безопасности. Уже подтверждено, что Виктор пропустит матч ЦСКА против «Ростова» в первом туре РПЛ. Как сообщили в клубе, ЦСКА ждет чилийца в Москве в конце текущей недели.