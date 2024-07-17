«Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать детали оплаты трансфера Клаудиньо

Бразильские СМИ узнали причину задержки трансфера Клаудиньо во «Фламенго» | Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, руководство «Зенита» согласно на рассрочку, но в меньшем объеме, чем было предложено «Фламенго». В связи с этим российский клуб временно приостановил переговоры, но не вышел из них. Ожидается, что они могут возобновиться, когда «Зенит» завершит трансфер полузащитника, который заменит Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что футболист сообщил руководству «Зенита», что намерен продолжить карьеру во «Фламенго» и отказался от нового контракта на улучшенных условиях. По данным СМИ, сумма трансфера может составить 18 миллионов евро.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что «Зенит» и «Фламенго» должны в ближайшее время согласовать трансфер Клаудиньо. Бразильские СМИ также подтвердили данную информацию, отметив, что трансфер состоится после матча за Суперкубок России. Перед матчем с «Краснодаром» председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что бразилец не покинет клуб, так как достойных предложений по нему не было.

Сам матч за Суперкубок России состоялся 13 июля и завершился победой «Зенита» со счетом 4:2. Во втором тайме Клаудиньо после ухода с поля отказался пожимать руку главному тренеру команды Сергею Семаку. После встречи Семак заявил, что у него нет недопонимания с Клаудиньо, и тот не пожал ему руку, так как расстроился из-за замены и хотел больше поиграть в матче.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года и с тех пор провел за «сине-бело-голубых» 105 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 26 голевых передач. В составе клуба он трижды выиграл чемпионат России, трижды — Суперкубок страны и один раз — Кубок России. В феврале 2023 года ему было предоставлено российское гражданство указом президента страны Владимира Путина.