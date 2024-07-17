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11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Деменко: Зобнин абсолютно прав насчёт Соболева, весь «Спартак» страдает из-за Александра

Бывший футболист Максим Деменко высказался о словах полузащитника «Спартака» Романа Зобнина о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

Спартак
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Деменко: Зобнин абсолютно прав насчёт Соболева, весь «Спартак» страдает из-за Александра | Источник: Чемпионат.com

«Зобнин абсолютно прав насчёт Соболева. Соболев достаточно взрослый человек, но агенты принимали решение за него. Конечно, когда говорят, что он переходит в “Зенит” и состоялась сделка, но она не получилась. Как дальше работать? Как это будут воспринимать болельщики? Я не думаю, что фанаты простят его. Поэтому Соболев сам создал себе проблему.

Уже “Спартак” будет искать такой вариант, чтобы продать Александра, потому что такая ситуация отражается на коллективе. Соболев находится и тренируется в команде, а партнёры по команде как-то должны с ним общаться и разговаривать. Кто с ним будет общаться, если ты изначально сказал, что не хочешь играть в “Спартаке”? Даже Станковичу в такой ситуации сложно, потому что всё равно происходит какое-то общение между ними.

Написали сначала одни условия, потом другие. Соболев виноват, но он мог объяснить своему агенту, что даже при просочившейся информации нужно было написать опровержение: “Я игрок московского “Спартака”. Мне кажется, что ещё сам “Спартак” неправильно поступил. Если решаете этот вопрос, то решайте. Если нет, то извините, потому что останавливаться посередине — это неправильно. Потому что от этого страдает вся команда”, — сказал Деменко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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