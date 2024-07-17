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12:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Ахмата»: «Хотелось, чтобы Галицкий выиграл трофей»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» заявил, что в золотой гонке РПЛ прошлого сезона переживал за «Краснодар».

Ахмат
Краснодар
Источник: https://vk.com/akhmatgrozny

— После сезона поняли, что, победив «Краснодар», возможно, лишили «быков» золотых очков?

— Да, к сожалению, такие мысли меня тоже посещали. После победы над ЦСКА сказал футболистам: «Ребята, самый сложный для нас матч будет сейчас против “Сочи” (“Ахмат победил — 1:0. — Прим. “СЭ”). Предстоит вязкая игра. Но если одержим победу, увидите: нас должно будет прорвать в игре с Нижним (5:1). А дальше наступит самое интересное. Мы еще поедем в Краснодар (1:0) и сделаем “Зенит” чемпионом”.

— Ничего себе!

— Да. Не знаю почему, но я произнес эту фразу. И она оказалась пророческой.

— А почему вы сейчас сказали: «К сожалению, такие мысли меня посещали»?

— Я не имею ничего против Питера, «Зенита». Но, думаю, для РПЛ было бы хорошо, если бы в минувшем сезоне сменился чемпион. Тем более интрига сохранялась до последнего тура. Сергей Галицкий вложил в «Краснодар» средства и душу, очень многое сделал для клуба. И мне по-человечески хотелось, чтобы он наконец-то взял титул. Как говорится, за все эти годы получил бы свой дивиденд. Но…

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Краснодар» занял второе место, отстав от победителя на одно очко. «Динамо» расположилось на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.

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