Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
Дифферданж
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
21:45
Крусейдерс
Карнарвон
Футбол. Еврокубки
22:00
Эгнатия
Борац Б-Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Ларн
РФШ
Все события
14:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Мостовой: «В нынешнем “Спартаке” нет выдающихся игроков»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

Спартак
Источник: РИА "Новости"

«Уход Соболева, конечно, ослабит “Спартак”. Понятное дело, что его нельзя назвать выдающимся игроком, но в “Спартаке” таких в принципе сейчас нет. Один только Промес мог претендовать на звание топ-игрока в составе красно-белых», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил десять мячей и отдал девять голевых передач в 34 матчах во всех турнирах. Контракт Александра с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Александр Мостовой подвел итоги Евро-2024
Алексей Миранчук согласился на переход в «Атланту»
«Реал» презентовал Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу»
Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь