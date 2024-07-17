Александр Мостовой: «В нынешнем “Спартаке” нет выдающихся игроков»

«Уход Соболева, конечно, ослабит “Спартак”. Понятное дело, что его нельзя назвать выдающимся игроком, но в “Спартаке” таких в принципе сейчас нет. Один только Промес мог претендовать на звание топ-игрока в составе красно-белых», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».