Стала известна зарплата полузащитника «Торино» Илича после перехода в «Зенит» | Источник: Getty Images

В ближайшие несколько дней полузащитник пройдёт медосмотр и подпишет контракт.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» и «Торино» согласовали трансфер полузащитника Илича в санкт-петербургский клуб.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А сербский футболист принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи.