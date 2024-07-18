Газзаев оценил трансферную политику ЦСКА

«Пока мне сложно оценить возможности и качества новичков ЦСКА, и насколько они помогут клубу. Сейчас только национальное первенство покажет, насколько правильными были трансферная политика клуба и выбор нового главного тренера. Только результаты команды дадут ответ на то, насколько все было сделано правильно», — сказал Газзаев «СЭ».