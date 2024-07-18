«Зенит» уже чемпион — очень спорный тезис. Проблем у Семака хватает

РПЛ-2024/2025, проблемы Зенита перед сезоном, какие позиции нужно усилить, трансферы, подробности, мнение, Сергей Семак | Источник: Чемпионат.com

Футбол Суперкубок России 2024 Финал, 13.07.2024, 20:30 Зенит 4 Краснодар 2

После убедительной победы над «Краснодаром» некоторые для себя зафиксировали: без толку бороться с «Зенитом» в ближайшем сезоне. Там и топ-футболисты, и классная игра, плюс этот самый мифический админресурс. И уж в столетие они якобы заберут все трофеи. Но почему-то все забыли, что «Краснодар» был без трёх важных игроков основы, явно недостаточно готов физически, да и трансферное окно всё ещё открыто. Кто-то рассчитывал, что при таких условиях они переломят «Зенит»? Это слегка наивно.

Да, в конкретном матче Питер оказался сильнее. Но, как и всегда, проблем у Сергея Семака достаточно. Рассмотрим главные.

Кто будет центрфорвардом при 4−3−3?

Главный тренер ещё во время предсезонного турнира заявил: он хочет видеть в команде силового форварда. Очевидно, это нужно для интеграции его в систему 4−3−3. Позже Александр Медведев подтвердил: «Зениту» нужен нападающий, схожий по типажу с Дзюбой. Но при этом переговоры по Соболеву опроверг. Якобы со «Спартаком» и самим игроком он не общался.

Из этого вытекает как минимум один логичный вопрос. А чем плох Кассьерра, лучший бомбардир прошлого сезона? Всё дело в том, что он не очень подходит под нынешнюю модель «Зенита». У него другие сильные качества, которые далеки от желаемых. Вспомните хотя бы весну. Когда у будущих чемпионов были проблемы с реализацией, Матео спал. Проснулся только к «Ахмату». Но наверняка уже тогда в клубе поняли: новый форвард точно не помешает.

Соболев же куда лучше подходит под схему 4−3−3. Он эффективнее в единоборствах, может цепляться за мяч и классно разыгрывает его с партнёрами. Да, последние эксперименты Абаскаля не пошли нападающему на пользу с точки зрения развития. Но сильные качества никуда не делись. Наверняка Семак лучше многих понимает, как их развить. И действительно превратить Александра во второго Дзюбу. А мы хорошо помним, сколько пользы Артём приносил несколько лет назад. Он, конечно, и сам может найти эликсир молодости, но это уж совсем невероятная история. Есть ещё Голенков — классный футболист, но ощущение, что «Зенит» определился с приоритетной опцией. Нужно лишь договориться с клубом, которому он принадлежит. Времени до старта сезона совсем мало. И, возможно, всё решится уже на этой неделе.

Будет ли постоянный первый номер?

В матче с «Краснодаром» дебютировал Евгений Латышонок. Для многих неожиданно. Ведь после трансфера было много дискуссий: берут ли экс-голкипера «Балтики» в качестве основного или в ротацию. В команде, судя по всему, до последнего не знали, кого ставить. Тренер вратарей Юрий Жевнов после игры признался: выбирали между Евгением и Денисом Адамовым. Но тренировки показали: лучше готов Латышонок. И в целом к нему минимум претензий.

По разговорам в кулуарах, новичок действительно с первых дней впечатлил уверенностью и, главное, обучаемостью. Многие обратили внимание, что как минимум в первом тайме его много включали в игру при розыгрышах мяча. Да, может, он пока не гигантский профи в игре ногами, но от него точно этого будут требовать. И в одном матче у парня получилось. Ему сложно предъявить претензии в обоих пропущенных голах.

Вопрос — что будет дальше. Вряд ли Адамов будет счастлив сидеть на скамейке под конкурентом, который был при нём самом вторым в «Краснодаре». Да и Кержаков наверняка не сказал своего последнего слова. По сути, в «Зените» сейчас три вратаря, которые могут в любой момент выйти и показать уровень. Именно к этому в Петербурге так долго шли. Но интересно, позволят ли кому-то из них ошибаться. Или при первых косяках даже Латышонок присядет на скамейку?

Кто основной правый защитник и что с Клаудиньо?

Семак немного удивил выбором основного правого защитника на Суперкубок. В старте вышел Вячеслав Караваев, хотя по контрольным матчам казалось, что на эту роль рассматривают Сергея Волкова. Но тот даже не появился на поле, а когда Караваеву потребовалась замена, на его место опустился Мантуан. Говорит ли это о том, что в Волкове разочаровались? Пока трудно судить. Но вряд ли тренерский штаб от него в восторге. По примеру Латышонка и Глушенкова мы видим: если ты крут, то играешь сразу. А если нет — сидишь на скамейке. Волков, видимо, пока не настолько хорош. Поэтому вылечили Караваева.

Что будет по ходу сезона, спрогнозировать сложно. Вячеславу, как мы понимаем, тяжело проводить много матчей подряд на одном уровне. Но именно он наверняка начнёт сезон в основе. А ведь есть ещё и Марио Фернандес, который восстановился после травмы. В такой конфигурации будущее Волкова и правда непонятно. Вряд ли за несколько недель он разрешил все те проблемы, которые помешали ему быть стабильным в «Краснодаре». А в «Зените» и вовсе ждать никто не будет.

Вопросы и по одному из полузащитников. В Бразилии убеждены: Клаудиньо вот-вот уедет во «Фламенго». Последняя информация: он отклонил предложение «Зенита» о новом контракте, чтобы как можно быстрее оказаться на родине. Источники «Чемпионата» тоже утверждают, что из Бразилии осталось прислать официальное предложение. После чего сделка, если всех всё устроит, будет закрыта. На его позицию наверняка приедет серб Илич, и все будут довольны. Нужно лишь понять, когда это произойдёт.