Агент Худякова сообщил, что вратарь подпишет контракт со «Штурмом» в ближайшие дни

«Даня Худяков наконец-то получил австрийскую визу. В ближайшее время, в 20-х числах, Даня вылетит в расположение “Штурма”, с которым он и мы уже долгое время находимся на контакте. После чего он пройдёт медосмотр и подпишет долгожданный контракт.



Вместе с ним туда полетит Миша Прокопец, которого я хочу поблагодарить за отличное сопровождение всех сделок. Надеюсь, что наше сотрудничество с ним и компанией SIla будет развиваться и расти», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.