Кто не испугается медийности Дзюбы? Как выглядит сборная безработных РПЛ

Представляем сборную безработных лиги.

Вратари: Антон Шунин (37 лет), Гилерме (38)

На позиции голкипера у нас два кандидата, так как выбирать из двух легенд очень сложно. Московские «Локомотив» и «Динамо» синхронно отказались от услуг возрастных вратарей, которые отдали своим клубам большую часть своей карьеры. Разница лишь в том, что Шунин, в отличие от Гилерме, до последнего носил звание первого номера. Возможно, именно стабильности на этой позиции не хватило «Динамо» для золота, ведь ошибки Игоря Лещука были еще очевиднее на фоне зрелой и мудрой, хоть и небезупречной, игры Антона. В межсезонье «бело-голубые» вернули из заграницы Андрея Лунева, очевидно, что ставка в новом сезоне будет сделана именно на него, поэтому новый контракт Шунину предложен не был.

Гилерме же уже давно уступил место в воротах, изредка довольствуясь выходами на замену и матчами в Кубке России. Надо отдать честь русифицированному бразильцу — он все понимал и не портил атмосферу в раздевалке, отлично выполняя роль «дядьки». Илья Лантратов своей игрой доказал, что именно он — сменщик Гилерме, а летом к нему в пару был подписан бывший спартаковец Антон Митрюшкин. К сожалению, место для Гилерме больше не нашлось, поэтому он, как и Шунин, покинул родной клуб. Главное, что объединяет двух опытных вратарей — желание продолжать карьеру.

Защитники: Георгий Джикия (30), Андрей Семенов (35), Мацей Рыбус (34), Кирилл Набабкин (37)

Еще более громкие имена сборная свободных агентов имеет в линии обороны. Чего стоит только бывший капитан «Спартака» Джикия, чье непродление боссами из Тушино было одним из главных трансферных сюжетов минувшего сезона. До сих пор вспоминаются жесткие высказывания агента игрока Вадима Шпинева в адрес новых менеджеров «красно-белых», однако вряд ли токсичный уход — главная причина того, что такой именитый центрдеф сидит без дела. В агентских кругах говорили о переговорах Джикии с новобранцами РПЛ подмосковными «Химками» и махачкалинским «Динамо», но, видимо, Георгия там не будет. Скорее всего, защитник, находящийся в самом расцвете сил, поедет покорять ближнее зарубежье.

Все сложнее с Семеновым, отдавшим грозненскому клубу десять лет своей карьеры. Возраст подчеркивает его недостатки, несмотря на которые он еще может поиграть на самом высоком уровне. Позиция центрального защитника — самая дефицитная в стране, тем более, Семенов поиграл за национальную сборную. Слухов о будущем Андрея пока не так много, говорят о вариантах в Первой лиге. Возможно, что в ближайшем будущем его опыт пригодится командам второй восьмерки РПЛ.

За год в «Рубине» Мацей Рыбус принял участие всего в восьми матчах, и виной всему не жесткость Рашида Рахимова, а травмы возрастного защитника. Повреждение, выбившее поляка на большую часть сезона, поставило крест на казанской части его карьеры. Сейчас травма позади, но стоит признать, что Рыбус — уже не такой динамичный и изобретательный в атаке краек. Возможно, из-за этого Мацея в российском футболе мы больше не увидим. Хотя легионер, отлично говорящий по-русски и знающий РПЛ от и до может стать относительно ценным лотом на трансферном рынке.

15 лет, девять титулов и более 300 игр — таковы итоги выступления Набабкина в ЦСКА. Настоящая легенда армейского клуба, немногословный, но преданный и старательный защитник, а также любимчик публики и обладатель кучи ироничных прозвищ — все это Кирилл Анатольевич. Скорее всего, яркая и насыщенная карьера игрока подходит к концу, и логичным продолжением его футбольной жизни будет получение места в структуре ЦСКА.

Полузащитники: Антон Миранчук (28), Виктор Мозес (33), Денис Черышев (33), Дмитрий Полоз (33)

Уход Миранчука из «Локомотива» чем-то похож на кейс Джикии — те же провокационные заявления агента, те же долгие торги, тот же грустный исход. После долгих месяцев переговоров Антон покинул родной клуб, с которым выиграл все значимые титулы внутри России и поиграл в Лиге чемпионов. Миранчук сейчас — самый желанный лот на трансферном рынке, только вот, похоже, сам Антон не видит себя в другом клубе РПЛ. Получается как с Джикией — поиск вариантов в той же богатой Турции и не таком далеком зарубежье. Жаль, если в стартующем сезоне мы не увидим таланты Миранчука в родном чемпионате.

За три года в «Спартаке» Мозес, кажется, так и не стал своим. Редкие яркие всплески нивелировались частыми травмами, поэтому непродление контракта с возрастным хавбеком было логичным ходом Томаша Амарала, который анонсировал желание приобретать более молодых игроков (Виллиан Жозе, видимо, особенное исключение). Учитывая большие запросы по личным условиям, вряд ли нигериец заинтересует клубы РПЛ. Но почему бы Виктору не вернуться к вариантам в России, если не склеится в Европе?

А вот у Черышева в Европе уже давно все склеилось, и довольно неплохо. Практически вся карьера воспитанника «Реала» прошла в клубах Испании, он обладатель Лиги чемпионов и Лиги Европы. Период игры в итальянской «Венеции» немного смазал впечатления от игры Дениса, однако это все еще классный мастер и профессионал, чьи качества могут быть востребованными в России. Сам игрок не отрицал возможного переезда в РПЛ этом летом, хотя предложений пока нет.

Карьера бывшего хавбека сборной России Полоза не заладилась после его перехода в «Торпедо». Дмитрию не получилось вписаться в коллектив, который отчаянно боролся за возвращение в РПЛ и пытался проникнуться идеями Олега Кононова. Итог выступлений Полоза за «черно-белых» печален — гол и две результативные передачи за 20 матчей и последующий разрыв соглашения. Может, кто-то из клубов РПЛ сможет реанимировать карьеру ранее продуктивного полузащитника?

Нападающие: Мохамед Конате (26), Артем Дзюба (35)

За несколько лет в России Конате зарекомендовал себя как очень результативный форвард, способный решать более амбициозные задачи, чем абстрактная борьба за пятерку-восьмерку сильнейших в РПЛ. Высокая продуктивность Мохамеда уже несколько сезонов позволяла появляться слухам о переходе нападающего в топ-клубы страны, однако до конкретики так и не дошло. Сейчас мощный африканец, отлично говорящий по-русски, находится в поиске нового клуба с хорошими амбициями и финансовыми возможностями. СМИ сообщали про вариант с немецким «Вердером» и рядом турецких клубов. Если Конате найдет подходящую команду и разовьет голевое чутье, то в РПЛ мы увидим его нескоро.

Дзюба в представлении не нуждается, за него все говорят его регалии — лучший бомбардир в истории чемпионатов России и один из самых продуктивных форвардов национальной сборной, четырехкратный победитель РПЛ и один из главных героев домашнего чемпионата мира, а также самый медийный футболист страны. Да, последний сезон в «Локомотиве» показал, что Артем не молодеет, он становится менее результативным и подвижным, но голевое чутье, жажда борьбы и желание доказать свою состоятельность от него никуда не делись. Много пишут о желании форварда поработать со своим другом Леонидом Слуцким в чемпионате Китая, однако, чтобы туда перейти, нужно ждать еще полгода. В 35 лет — это непозволительная роскошь, Артему нужно находить клуб прямо сейчас, чтобы продолжить свою и так насыщенную карьеру.

Главный тренер: Владимир Ивич

На рынке много свободных специалистов, но фигура Ивича стоит особняком. Скоропалительное увольнение серба из «Краснодара» перечеркнуло шансы клуба Сергея Галицкого на чемпионство, что только подчеркнуло классную работу тренера по ходу всего сезона. Были слухи про приход Ивича в «Спартак», но там сделали ставку на Деяна Станковича. Понятно, что в амбициях Ивича работа в топ-клубе РПЛ, однако пока все слоты заняты. Но сезон длинный, случиться может что угодно, а Владимир уже зарекомендовал себя готовым к свершениям в условиях чемпионата России. Так что его возвращение — вполне себе реальный сценарий.