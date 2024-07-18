Вендел и Клаудиньо включены в заявку «Зенита» на новый сезон РПЛ, Бакаев — нет | Источник: Чемпионат.com

Ранее появлялись слухи, что Вендел и Клаудиньо могут покинуть санкт-петербургский клуб нынешним летом. Подчёркивалось, что в услугах Вендела заинтересован «Галатасарай». По информации СМИ, «Зенит» согласился продать 26-летнего футболиста в турецкий гранд. «Львы» уже согласовали личный контракт с Венделом.

Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго». Однако как подчёркивало издание Globo, бразильский клуб и сине-бело-голубые не пришли к соглашению относительно формы оплаты. «Зенит» согласен на рассрочку, но в меньшем объёме, чем было предложено «Фламенго».