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22:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Вендел и Клаудиньо включены в заявку «Зенита» на новый сезон РПЛ, Бакаев — нет

Бразильские полузащитники Вендел и Клаудиньо внесены в заявку «Зенита» на грядущий сезон Российской Премьер-Лиги, в то время как крайний нападающий сине-бело-голубых Зелимхан Бакаев — нет. Об этом информирует официальный сайт РПЛ.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Вендел и Клаудиньо включены в заявку «Зенита» на новый сезон РПЛ, Бакаев — нет | Источник: Чемпионат.com

Ранее появлялись слухи, что Вендел и Клаудиньо могут покинуть санкт-петербургский клуб нынешним летом. Подчёркивалось, что в услугах Вендела заинтересован «Галатасарай». По информации СМИ, «Зенит» согласился продать 26-летнего футболиста в турецкий гранд. «Львы» уже согласовали личный контракт с Венделом.

Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго». Однако как подчёркивало издание Globo, бразильский клуб и сине-бело-голубые не пришли к соглашению относительно формы оплаты. «Зенит» согласен на рассрочку, но в меньшем объёме, чем было предложено «Фламенго».

Бакаев провёл минувший сезон в клубе «Аль-Вахда» из ОАЭ на правах аренды.

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