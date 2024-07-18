Черчесов сделал заявление о трансфере Зайнутдинова в «Зенит»

«Ну, смотрите, просто информации всегда много. Потому что много знакомых во всех клубах. И в “Бешикташе” тоже. Просто тренер у них поменялся опять. Потому что, ну, чехарда идет. Уже в том году несколько тренеров, опять новый тренер пришел.

И когда я прочитал, что «Зенит» интересуется, понятно, у нас был с ним диалог. Мы с президентом вместе общались с ним. Мы были в Мюнхене как раз перед матчем открытия. И оттуда ему позвонили и спросили: «Какие планы?» Потому что, раз «Зенит» интересуется, мы не сказали: ты должен делать или не делать. Это его решение. Но мы как-то подсказали, что к этому нельзя относиться банально, то, что надо подумать.

Он говорит: «Хорошо, новый тренер там придет, поговорим. А там будем думать». Пока он там. Не знаю, «Зенит» еще интересуется или нет. На какой там стадии. Ну он в Турции. Ну посмотрим. Сейчас сборы начинаются", — сказал Черчесов.