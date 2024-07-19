Вратарь «Зенита» Адамов рассказал, как Галицкий помог ему сдать ЕГЭ в школе | Источник: Чемпионат.com

"Я думаю, в жизни Галицкий такой же, как о нём думают со стороны, потому что, честно, не могу сказать, что какие-то там были близкие отношения. Да, понятное дело было, что там здоровались, что после игры мог дать какие-то подсказки, что если плохо сыграл, даже мог немножко поругать после игры. Ну, понятное дело, что всё в пределах нормы было. А насчёт того, что близкие отношения, честно, у меня до таких разговоров особо не доходило.

Единственный момент, помню, что когда я ЕГЭ сдавал, меня взяли на сборы с первой командой. А мне ЕГЭ сдавать, я там не могу сказать, что суперская успеваемость в школе была, но хотелось сдать спокойненько. Я Сергея Николаевича, спросил, мне как поступить лучше. Он сказал, что не переживай, едь на сборы, мы решим. В итоге нашли учителей, репетиторов на дополнительные занятия. Я на сборах после вечерних тренировок сидел ещё допоздна с учителями, занимался предметами, которые были в экзамене.