Натхо: «Алексей Березуцкий — сумасшедший человек, он делал много безумных вещей» | Источник: Sport24

"Самая смешная история за период моей карьеры в России? Этих историй очень много, все не вспомню. Например, Алексей Березуцкий — сумасшедший человек, он делал много безумных вещей, когда мы вместе играли за ЦСКА. (Смеется.) Что конкретно он делал? Я не могу вам рассказать. (Улыбается.) У меня ко всем из той команды хорошее отношение, я скучаю по ребятам.

У нас была отличная команда, мы вместе добивались успеха. Я хорошо помню еще Сейду Думбия — он не тренировался и почти в каждой игре забивал. В нашей команде были таланты, которым не нужно было тренироваться, а [можно было] только играть«, — цитирует Натхо “РБ Спорт”.