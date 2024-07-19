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02:19 (мск), источник: Sport24

Натхо: Алексей Березуцкий — сумасшедший человек, он делал много безумных вещей

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо назвал экс-партнера по команде Алексея Березуцкого сумасшедшим человеком, но не стал рассказывать о безумных вещах, которые делал россиянин, будучи футболистом.

Натхо: «Алексей Березуцкий — сумасшедший человек, он делал много безумных вещей» | Источник: Sport24

"Самая смешная история за период моей карьеры в России? Этих историй очень много, все не вспомню. Например, Алексей Березуцкий — сумасшедший человек, он делал много безумных вещей, когда мы вместе играли за ЦСКА. (Смеется.) Что конкретно он делал? Я не могу вам рассказать. (Улыбается.) У меня ко всем из той команды хорошее отношение, я скучаю по ребятам.

У нас была отличная команда, мы вместе добивались успеха. Я хорошо помню еще Сейду Думбия — он не тренировался и почти в каждой игре забивал. В нашей команде были таланты, которым не нужно было тренироваться, а [можно было] только играть«, — цитирует Натхо “РБ Спорт”.

Бибрас Натхо играл в ЦСКА с 2014 по 2018 год.

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