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02:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Гурцкая объяснил, почему Александр Соболев ещё не перешёл в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему форвард московского «Спартака» Александр Соболев ещё не перешёл в «Зенит».

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Агент Гурцкая объяснил, почему Александр Соболев ещё не перешёл в «Зенит» | Источник: Чемпионат.com

— Ты максимально уверенно говоришь, что Соболев будет игроком «Зенита». Что сейчас происходит с этим трансфером?

— Там получилось легкое человеческое недопонимание.

— Между кем?

— Руководство «Спартака» назвало энную сумму, которую «Спартак» переиграл уже после того, как «Зенит» ее принял.

— Назвали изначально € 6 млн?

— Да. Сначала сказали: «Заберите его хотя бы за € 6 млн». Потом «Зенит» сказал: «Не надо за € 6 млн, давайте за € 8 млн». А когда уже предложили € 8 млн, они отказались.

€ 8 млн предложил «Зенит». Я думаю, когда «Зенит» предложил € 8 млн, клуб не захотел брать на себя агентские выплаты. Они хотели, чтобы «Спартак» закрывал эту разницу. € 6+2 млн, пускай они сами разберутся с игроком и агентом.

Когда «Спартак» принял предложение, клуб поднял цену до € 10 млн, а «Зенит» же команда капризная: «Вы назвали нам € 8 млн, ну мы и заплатим € 8 млн», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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