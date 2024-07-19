Агент Гурцкая объяснил, почему Александр Соболев ещё не перешёл в «Зенит» | Источник: Чемпионат.com

— Ты максимально уверенно говоришь, что Соболев будет игроком «Зенита». Что сейчас происходит с этим трансфером?

— Там получилось легкое человеческое недопонимание.

— Между кем?

— Руководство «Спартака» назвало энную сумму, которую «Спартак» переиграл уже после того, как «Зенит» ее принял.

— Назвали изначально € 6 млн?

— Да. Сначала сказали: «Заберите его хотя бы за € 6 млн». Потом «Зенит» сказал: «Не надо за € 6 млн, давайте за € 8 млн». А когда уже предложили € 8 млн, они отказались.

€ 8 млн предложил «Зенит». Я думаю, когда «Зенит» предложил € 8 млн, клуб не захотел брать на себя агентские выплаты. Они хотели, чтобы «Спартак» закрывал эту разницу. € 6+2 млн, пускай они сами разберутся с игроком и агентом.