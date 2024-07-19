Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Брейдаблик
Тиквеш
Футбол. Еврокубки
18.07
Будучност
Малишево
Футбол. Еврокубки
18.07
Сараево
Актобе
П 4:3
Футбол. Еврокубки
18.07
Тре Пенне
Флориана
Футбол. Еврокубки
18.07
Дерри Сити
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
18.07
Линфилд
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
18.07
Влазния
Валюр
Футбол. Еврокубки
18.07
Марибор
Ботев Пл
Футбол. Еврокубки
18.07
Корвинул
Пакш
Футбол. Еврокубки
18.07
Тирана
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
18.07
Викингур Л
Лиепая
Футбол. Еврокубки
18.07
Шкендия
Ноа
Футбол. Еврокубки
18.07
Ислочь
Ла Фиорита
П 2:4
Футбол. Еврокубки
18.07
Конна'с Куэй
Браво
Футбол. Еврокубки
18.07
Дюделанж
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
18.07
Марсакслокк
Партизани
Футбол. Еврокубки
18.07
Динамо Тб
Морнар
Футбол. Еврокубки
18.07
Пайде
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
18.07
Пафос
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
18.07
Зиря
Шериф
П 4:5
Футбол. Еврокубки
18.07
Интер Э
Вележ
Футбол. Еврокубки
18.07
Милсами
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Еврокубки
18.07
Левадия
Шяуляй
Футбол. Еврокубки
18.07
Сент-Джозефс
Шелбурн
Футбол. Еврокубки
18.07
Жальгирис В
ВПС
Футбол. Еврокубки
18.07
Тобол Кс
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
18.07
Урарту
Калев Т
Футбол. Еврокубки
18.07
КуПС
ЮНА Штрассен
Футбол. Еврокубки
18.07
Лапи
Висла Кр
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
03:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — 2024/25: построит ли Станкович новую команду без прежних лидеров?

Красно-белые начинают сезон с новым главным тренером.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Спартак» — 2024/25: построит ли Станкович новую команду без прежних лидеров? | Источник: Спорт-Экспресс

Спартаковский цикл вышел на новый виток: у команды не только новый тренер, но и существенно меняется раздевалка. «Спартак» покинул капитан Джикия; Промеса де-факто не было уже полгода, теперь его нет и де-юре — контракт истек; вероятен еще и уход Соболева. Все это лидеры «Спартака» последних лет — футболисты, определявшие лицо команды. Возглавившему красно-белых Станковичу нужно выстраивать все по-новому.

У «Спартака» большая обойма, но при этом в прошлом сезоне не было очевидного стартового состава. Чтобы определиться хотя бы с тем, кто начнет сезон, Станковичу нужно было посмотреть игроков в деле, «пощупать» их. Так, например, в предсезонном календаре красно-белых внезапно появился товарищеский матч с «Уфой». Два тайма по 35 минут на базе в Тушине — новый тренер цеплялся и за такие возможности понаблюдать за своими футболистами в игре. Всего «Спартак» провел пять матчей, самым статусным стал спарринг с «Динамо» в Петровском парке. Первый тайм остался за хозяевами, во втором уже красно-белые смотрелись предпочтительнее. В итоге — ничья.

Главный летний трансфер российского футбола — переход Соболева из «Спартака» в «Зенит» — пока официально не состоялся. Нападающий тренируется с командой, выходит в товарищеских матчах, а каждое его движение рассматривается под микроскопом. Приехал на игру в сине-белой бейсболке — это знак? Оставил пост с пространным текстом на фоне видов Петербурга — это жирный намек? Еще в конце июня казалось, что вопрос уже решен, но ситуация подзатянулась.

Замена Соболеву уже есть — это 32-летний бразильский форвард, купленный у «Бетиса». В товарищеских матчах он пока толком не играл, однако бэкграунд у него внушительный — 14+6 во всех турнирах в прошлом сезоне за «Бетис», а чуть ранее он забивал не менее 10 мячей в ла лиге четыре сезона подряд в составе «Реал Сосьедад».

На подходе еще один новичок — Эсекьель Барко из «Ривер Плейт». 25-летний атакующий полузащитник может сыграть как в центре, так и слева; аргентинец должен добавить креатива игре красно-белых.

Как и любому новому тренеру, Станковичу очень важно хорошо начать. И календарь этому способствует. Да, можно сделать оговорку, что «Спартаку» в первом туре выпал неудобный выезд в Оренбург — красно-белые не выигрывали там почти пять лет, а в последних трех матчах не забили ни одного мяча. Но сетовать на это несерьезно, ведь ни с кем из топ-клубов «Спартак» в стартовых пяти турах не играет. «Ахмат» — дома, «Крылья» — дома, Воронеж — в середине августа. Если бы календарь попросили составить в офисе в Тушине, вряд ли получилось бы что-то более благоприятное.

Кстати, в шестом туре «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».

Прогноз

Спартаковские руководители избегали ответа на вопрос о целях на предстоящий сезон. Потому что правильного ответа тут нет — либо добавишь давления на команду, либо получишь шквал критики за недостаток амбиций. «Понятно всем, чего болельщики ожидают от “Спартака” — побед. Наша задача — обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось. Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. По-другому в “Спартаке” быть не может», — так высказался гендиректор красно-белых Малышев.

«Спартак» крайне непредсказуем, и клубные боссы это понимают. Может ли команда побороться за медали? Конечно, да. А может «Спартак» заковыряться в шестых — восьмых местах? Этого тоже нельзя исключать.

Олег Кошелев

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
МОК назвал окончательный список спортсменов из России на Олимпиаде
Стали известны денежные бонусы всех стран за медали на Олимпиаде-2024
Клаудиньо может остаться в «Зените», если трансфер Илича сорвется
Диего Коста перешел в «Краснодар» из «Сан-Паулу»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь