Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Линфилд
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
18.07
Дерри Сити
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
18.07
Тре Пенне
Флориана
Футбол. Еврокубки
18.07
Сараево
Актобе
П 4:3
Футбол. Еврокубки
18.07
Будучност
Малишево
Футбол. Еврокубки
18.07
Брейдаблик
Тиквеш
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Худяков переходит в «Штурм», «Динамо» нашло защитника, «Бавария» претендует на Симонса

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Локомотив
Штурм
Динамо
Бавария
Ростов
Краснодар
Сочи
Севилья
Ахмат
Крылья Советов
Динамо Мх
Бенфика
ПСЖ
Реал Сосьедад
Атлетико
Манчестер Юнайтед
Хайдук СПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Ростов» не отдает Осипенко

«Ростов» отказался продавать Максима Осипенко «Краснодару», сообщает Иван Карпов.

По сведениям источника, «быки» предложили четыре миллиона евро, однако желто-синие отказали. После этого «Краснодар» дважды повышал предложенную сумму — до 6 и 8 миллионов евро, но ростовчане не стали продавать футболиста.

В прошлом сезоне Осипенко провел 24 матча, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в РПЛ.

Дркушич может перейти в «Севилью»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста. «У нас есть несколько серьезных вариантов, но не буду разглашать названия клубов», — сказал Ратковица «СЭ».

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил интерес «Севильи» к защитнику. «Интерес действительно есть, но большего пока сказать не могу», — цитирует директора Sport24.

Дркушич выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. В минувшем сезоне 24-летний словенец провел 24 игры, в которых забил два гола.

«Динамо» подпишет защитника?

Защитник «Боавишты» Педру Малейру может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает zerozero.pt.

По данным источника, российский клуб сделал 23-летнему португальцу предложение, условия которого устроили футболиста. Контракт Малейру с «Боавиштой» рассчитан до лета 2025 года и предусматривает опцию выкупа в размере 15 миллионов евро. К игроку также проявляет интерес турецкий «Трабзонспор».

В прошедшем сезоне Малейру провел 25 матчей за «Боавишту» во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Худяков — в «Штурме»

Представитель экс-вратаря «Локомотива» Даниила Худякова сообщил, что голкипер скоро подпишет контракт с австрийским «Штурмом».

«Даня Худяков наконец-то получил австрийскую визу. В ближайшее время, в 20-х числах, Даня вылетит в расположение “Штурма”, с которым мы уже долгое время находимся на контакте. После чего он пройдет медосмотр и подпишет долгожданный контракт», — цитирует «Чемпионат» спортивного агента Вадима Шпинева.

Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне голкипер не принял участия ни в одном официальном матче основной команды «Локомотива».

Луна — в «Ахмате»

Теперь официально: полузащитник Мауро Луна Диале стал игроком «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на четыре года.

Ранее аргентинец выступал за «Унион Санта-Фе». В прошлом сезоне Луна провел 19 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Гальдамес в шаге от «Крыльев»

«Крылья Советов» близки к подписанию левого защитника Томаса Гальдамеса из аргентинского клуба «Годой-Крус», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, сумма трансфера составит 650 тысяч евро, а сам чилиец подпишет с российским клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на сезон.

В 2024 году футболист провел 14 матчей в местном чемпионате и не отметился результативными действиями.

Лоуренс — в Махачкале

Дмитрий Селюк, агент нигерийского полузащитника Николаса Лоуренса, рассказал о будущем своего клиента. По словам Селюка, игрок уже получил визу и в ближайшее время прибудет в расположение махачкалинского «Динамо».

«Лоуренс получил визу, он уже в России. В ближайшее время он вылетит в Махачкалу. Его там ждут. Николас хорошо себя зарекомендовал в Турции. Это усиление для любого клуба РПЛ», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний Лоуренс известен по выступлениям за «Тамбов» и «Химки». В сезоне-2023/24 нигериец играл за турецкий «Карагюмрюк». Футболист провел 26 матчей и не отличился голевыми действиями.

Невеш перейдет в «ПСЖ»?

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш в ближайшее время может перейти в «ПСЖ», сообщает A Bola. По данным источника, в настоящее время между сторонами идут интенсивные переговоры, которые могут завершиться в ближайшее время. Сумма трансфера должна составить 70 миллионов евро.

Источник: AP 2023

В сезоне-2023/24 Невеш сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Хави Симонс будет играть за «Баварию»?

«Бавария» лидирует в переговорах по аренде у «ПСЖ» полузащитника сборной Нидерландов Хави Симонса, сообщает L'Equipe. Также арендовать 21-летнего голландца хочет «Лейпциг».

Источник: AP 2023

В минувшем сезоне Симонс на правах аренды играл за «Лейпциг». Он сыграл в 43 матчах, забил 10 мячей и отдал 15 голевых передач.

Ле Норман переходит в «Атлетико»?

Защитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Робен Ле Норман близок к переходу в «Атлетико», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, мадридцы готовят все официальные документы для трансфера 27-летнего испанца.

В минувшем сезоне Ле Норман провел 43 матча, в которых забил два гола.

Йоро — в «МЮ»

Теперь официально: центральный защитник «Лилля» Лени Йоро стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

«Красные дьяволы» заплатили за трансфер 18-летнего футболиста 62 миллиона евро, по информации портала Transfermarkt. Еще 8 миллионов клуб может получить в виде бонусов. Француз заключил контракт с манкунианцами до лета 2029 года с возможностью продления еще на сезон.

В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 44 матчах и отметился тремя забитыми мячами.

Источник: AP 2023

Ракитич — в «Хайдуке»

Полузащитник «Аль-Шабаб» Иван Ракитич перейдет в «Хайдук», сообщает Фабрицио Романо. По данным источника, 36-летний хорват подпишет контракт до лета 2026 года. Главный тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо был заинтересован в переходе игрока.

В прошедшем сезоне Ракитич провел 35 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

Автор: Семен Волков

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Новый сезон РПЛ стартует 20 июля
Карасев признан лучшим арбитром сезона-2023/24
Худяков переходит в «Штурм», «Бавария» претендует на Симонса
МОК назвал окончательный список спортсменов из России на Олимпиаде
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь