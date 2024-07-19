«Бороться за выживание — не дагестанская история»: «Динамо» — о целях в РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 19 июл — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» в новом сезоне сохранит костяк основного состава команды, который завоевал путевку в Российскую премьер-лигу, и должно решать более серьезные задачи, нежели борьба за выживание, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 1, 21.07.2024, 20:00 Химки - Динамо Мх -

«Спорт есть спорт. Безусловно, зайти в лигу и бороться за выживание — это не наша, не дагестанская история, это не в нашем характере… Мы будем заходить тем основным составом, который у нас был. Стиль игры команды, наверное, мы менять не будем, потому что он помог нам добиться таких серьезных результатов», — сказал Меликов.

Он отметил, что каждый матч в РПЛ будет давать «Динамо» возможность корректировать и игру команды, и задачи клуба на сезон. Но основная задача клуба, как отметил Меликов, — выращивать дагестанских футболистов. Для этого, по его словам, регион вкладывает «большие средства» в развитие детского футбола.

«Я считаю, что Дагестан — это та житница, которая очень много плодов может принести не только для дагестанских футбольных клубов, но и в целом для российского футбола», — добавил глава республики.