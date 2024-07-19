«Бороться за выживание — не дагестанская история»: «Динамо» — о целях в РПЛ
Меликов о целях «Динамо» в РПЛ: бороться за выживание — не дагестанская история.
Меликов о целях «Динамо» в РПЛ: бороться за выживание — не дагестанская история.
ГРОЗНЫЙ, 19 июл — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» в новом сезоне сохранит костяк основного состава команды, который завоевал путевку в Российскую премьер-лигу, и должно решать более серьезные задачи, нежели борьба за выживание, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме.
«Спорт есть спорт. Безусловно, зайти в лигу и бороться за выживание — это не наша, не дагестанская история, это не в нашем характере… Мы будем заходить тем основным составом, который у нас был. Стиль игры команды, наверное, мы менять не будем, потому что он помог нам добиться таких серьезных результатов», — сказал Меликов.
Он отметил, что каждый матч в РПЛ будет давать «Динамо» возможность корректировать и игру команды, и задачи клуба на сезон. Но основная задача клуба, как отметил Меликов, — выращивать дагестанских футболистов. Для этого, по его словам, регион вкладывает «большие средства» в развитие детского футбола.
«Я считаю, что Дагестан — это та житница, которая очень много плодов может принести не только для дагестанских футбольных клубов, но и в целом для российского футбола», — добавил глава республики.
В воскресенье махачкалинское «Динамо» дебютирует в РПЛ гостевым матчем против подмосковных «Химок».