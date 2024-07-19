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17:45 (мск), источник: ТАСС

В РПЛ назвали критерии распределения призового фонда между клубами

Новый сезон стартует 20 июля.

Источник: РПЛ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) определило критерии для распределения призового фонда между клубами в сезоне-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Призовой фонд в следующем сезоне составит 555 млн рублей.

Первым критерием для распределения средств станет средняя посещаемость и средняя заполняемость стадионов на домашних матчах. Второй критерий — медиаактивность: клубы получают деньги за работу в социальных сетях, вклад в медиапродукт и другие активности, связанные с продвижением клубов в медиа.

Каждый клуб получает баллы, которые суммируются и в итоге определяют места клубов при распределении средств. Баллы могут сниматься за нарушения технического регламента в части общения со СМИ.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

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