Спортдиректор «Оренбурга» Андреев — о Вере в «Химках»: где больше дали, туда и ушёл
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал подробности продажи полузащитника Лукаса Веры в «Химки».
— Был ли у вас вариант сохранить Веру?
— У него была категоричная позиция, поэтому не было смысла его оставлять. Еще предыдущий сезон всё показал. Он хороший футболист. Но вы же помните его первый сезон и предыдущий — это земля и небо.
Он хотел быть ближе к Москве. Это его выбор. И на «Химках» не надо крест ставить. Посмотрим, сезон все покажет. У него там и личный контракт другой. Где больше дали, туда и ушёл, — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда.
Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).