Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Брейдаблик
Тиквеш
Футбол. Первая лига
20.07
Урал
Шинник
Футбол. Премьер-лига
20.07
Локомотив
Акрон
Футбол. Премьер-лига
20.07
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первая лига
20.07
Сокол
Енисей
Футбол. Первая лига
20.07
Арсенал
КАМАЗ
Все события
19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев — о Вере в «Химках»: где больше дали, туда и ушёл

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал подробности продажи полузащитника Лукаса Веры в «Химки».

Оренбург
Химки
Спортдиректор «Оренбурга» Андреев — о Вере в «Химках»: где больше дали, туда и ушёл | Источник: Чемпионат.com

— Был ли у вас вариант сохранить Веру?

 — У него была категоричная позиция, поэтому не было смысла его оставлять. Еще предыдущий сезон всё показал. Он хороший футболист. Но вы же помните его первый сезон и предыдущий — это земля и небо.

Он хотел быть ближе к Москве. Это его выбор. И на «Химках» не надо крест ставить. Посмотрим, сезон все покажет. У него там и личный контракт другой. Где больше дали, туда и ушёл, — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда.

Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь