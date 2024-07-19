Палата по разрешению споров РФС обязала «Химки» выплатить задолженность Андрею Талалаеву

«Удовлетворить заявление тренера Андрея Талалаева в отношении ФК “Химки” о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объёме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате выходного пособия и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты выходного пособия. Применить к ФК “Химки” запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК “Химки” в случае исполнения обязательств перед тренером Андреем Талалаевым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.