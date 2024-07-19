Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Брейдаблик
Тиквеш
Футбол. Первая лига
20.07
Урал
Шинник
Футбол. Премьер-лига
20.07
Локомотив
Акрон
Футбол. Премьер-лига
20.07
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первая лига
20.07
Сокол
Енисей
Футбол. Первая лига
20.07
Арсенал
КАМАЗ
Все события
20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кузьмичев: «Отставка Мусаева из “Краснодара” станет первой в новом сезоне РПЛ»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился ожиданиями от выступления «Краснодара» в новом сезоне РПЛ.

Краснодар
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» не рассматриваю как претендента на медали только из-за из качеств главного тренера. Мне было совершенно не понятно его назначение. Может быть, Сергей Николаевич Галицкий думал, что тренер спрогрессировал за время работы за границей. Но его отрезок после возвращения меня не впечатляет. Думаю, это будет первая отставка в сезоне. С этим тренером, уверен, команда не будет бороться за медали«, — цитирует Кузьмичева “РБ Спорт”.

“Краснодар” на выезде сыграет с “Ахматом” в первом туре РПЛ сезона-2024/25. Матч пройдет в воскресенье, 21 июля. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Новый сезон РПЛ стартует 20 июля
Карасев признан лучшим арбитром сезона-2023/24
Худяков переходит в «Штурм», «Бавария» претендует на Симонса
МОК назвал окончательный список спортсменов из России на Олимпиаде
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь