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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«У вас ромбик на груди, на вас Старостины смотрят!» Титов обратился к игрокам «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, шестикратный чемпион России Егор Титов ответил на вопрос о перспективах сезона для московского клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«У вас ромбик на груди, на вас Старостины смотрят!» Титов обратился к игрокам «Спартака» | Источник: Чемпионат.com

— Как должен «Спартак» провести сезон, чтобы вы остались довольны?

— Главное, чтобы была видна система — в какой футбол играет «Спартак». Хочется, чтобы было ярко, феерично. Но результаты тоже важны. Если будет 5:4, как с «Пари НН» в Кубке, а потом 1:5 от «Зенитом» — это неправильно. Нужно найти баланс. Надеюсь, что Станкович найдёт его.

Главный судья — это болельщик. Его не обманешь, если ты играешь спустя рукава. Сегодня что-то может не получаться, не твой день, но самоотдача должна быть на высшем уровне, потому что ты выходишь в майке «Спартака». У тебя ромбик на груди, на вас смотрят братья Старостины на стадионе, — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Красно-белые завершили сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей.

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