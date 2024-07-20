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14:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон».

Локомотив
АкронПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступит Владимир Москалёв. Матч начнётся в 15:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы.

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 1, 20.07.2024, 15:00

Локомотив-Акрон-

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Витор, Палиенко, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Данилин, Эльдарушев.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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