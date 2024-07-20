«Локомотив» обыграл «Акрон» в первом матче нового сезона РПЛ

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома со счетом 3:2 обыграл тольяттинский «Акрон» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25. Встреча прошла на «РЖД-Арене».

В составе «Локомотива» голы забили Сергей Пиняев (29-я минута), Алексей Батраков (38), Дмитрий Воробьев (79). У «Акрона» отличились Солтмурад Бакаев (36), Абу-Саид Эльдарушев (40).

«Акрон» впервые провел матч в высшем дивизионе чемпионата России. Тольяттинцы в прошлом сезоне стали третьими в Мелбет — Первой лиге, а по итогам стыковых матчей команда, основанная в 2018 году, оказалась сильнее екатеринбургского «Урала» (14-е место в РПЛ). «Локомотив» по итогам прошлого сезона занял четвертое место в РПЛ.

Воробьев забил дебютный гол в составе «Локомотива», игрок заключил контракт с железнодорожниками 10 июня, перейдя из «Оренбурга». В прошлом сезоне нападающий провел 24 матча и забил 8 мячей.