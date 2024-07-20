Глушенков стал первым игроком в истории «Зенита», оформившим дубль в первом матче в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

На 45+2-й минуте форвард с передачи Вендела оформил дубль. Таким образом, форвард стал первым в истории санкт-петербургского клуба дебютантом, оформившим дубль в первом же матче за сине-бело-голубых в РПЛ.

Встреча «Крыльев Советов» и «Зенита» продолжается в эти минуты. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу «Зенита».