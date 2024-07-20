Максим Глушенков забил первый гол «Зенита» в РПЛ в новом сезоне

Таким образом, Максим Глушенков забил первый гол «Зенита» в новом сезоне чемпионата России. На момент написания новости счёт в матче — 0:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела — 3:0.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.