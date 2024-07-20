Галактионов назвал причину пропущенных голов «Локомотива» в матче с «Акроном»

— Думаю, концентрация. Ничего другого быть не может. Мы все правильно расставлены были по своей структуре. Дали выйти, принять мяч в штрафной, развернуться, пробить. Всё очень просто. То же самое второй мяч. Спокойно получаем передачу за спину, Морозов проигрывает позицию, игрок выходит один в один. Такого не должно быть. Ладно, если были бы какие-то взаимодействия, комбинации, которые нас поставили в тупик. Концентрацию надо подправить. Первоочередной задачей должна быть игра на ноль. Команда, которая будет меньше пропускать, будет иметь привилегию в дальнейшем, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».