Тренер «Зенита» Семак: всегда хорошо начинать сезон с победы

«Что касается атакующих действий, то у нас сегодня получалось многое. Касаемо игры в обороне, забили один и второй достаточно ранние мячи, которые всё-таки нас немножко расслабили. Чуть-чуть не успевали по темпу, и был определённый промежуток времени, где мы потеряли контроль игры. “Крылья” создавали моменты и могли нам забить. Но, к счастью, этого не случилось. Мы забили ещё — и во втором тайме уже контролировали ход и темп игры.



По второй половине вопросов нет. По первой были у нас определённые проблемы, но я рад, что сегодня смогли забить много и победили. Начинаем сезон с победы — это всегда хорошо. По игрокам, конечно, кто-то больше тренировался, кто-то меньше. Какое-то время Эракович пропустил, Нино тоже пропустил. Кто-то лучше готов, кто-то хуже. Сейчас через игры будут потихонечку набирать кондиции. Нам нужно то, что хорошее — оставить, а над тем, что не всё получалось сегодня, особенно в обороне, нужно работать, улучшать нашу игру. Будем готовиться к следующим матчам», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».