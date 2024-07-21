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00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Личка прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Факелом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился победой бело-голубых со счётом 3:1.

Динамо
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Личка прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Факелом» | Источник: Чемпионат.com

«Я думаю, ребята сделали большой объем работы, когда нас было 10 на поле. Качество нашей игры было хорошим. Была интенсивность, которую я бы хотел видеть, ребята не боялись выходить в прессинг соперника. Понятно, что чуть поменялась схема после удаления. Но это футбол, это нормально.

Я поздравил ребят с результатом и очень хорошей игрой. Сегодня была борьба, терпение, технические действия. Стандарт забили, который вчера отрабатывали с тренерами. Большое спасибо всем», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1.

Динамо
3:1
Первый тайм: 3:0
Факел
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