Личка прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Факелом»

«Я думаю, ребята сделали большой объем работы, когда нас было 10 на поле. Качество нашей игры было хорошим. Была интенсивность, которую я бы хотел видеть, ребята не боялись выходить в прессинг соперника. Понятно, что чуть поменялась схема после удаления. Но это футбол, это нормально.



Я поздравил ребят с результатом и очень хорошей игрой. Сегодня была борьба, терпение, технические действия. Стандарт забили, который вчера отрабатывали с тренерами. Большое спасибо всем», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».