Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20.07
Ростов
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
20.07
Динамо
Факел
Футбол. Первая лига
20.07
Родина
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
20.07
Арсенал
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
20.07
Сокол
Енисей
Футбол. Премьер-лига
20.07
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первая лига
12:30
Тюмень
Алания
Футбол. Премьер-лига
20.07
Локомотив
Акрон
Футбол. Первая лига
20.07
Урал
Шинник
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.07
Ростов
ЦСКА
20.07
Динамо
Факел
20.07
Крылья Советов
Зенит
20.07
Локомотив
Акрон
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
Рубин
Сочи
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Очень безжалостно нас наказывали». Игорь Осинькин — о матче «Крыльев Советов» с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 1-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4).

Крылья Советов
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
«Очень безжалостно нас наказывали». Игорь Осинькин — о матче «Крыльев Советов» с «Зенитом» | Источник: Чемпионат.com

«Очень безжалостно нас наказывали за все полуошибки. Действительно, “Зенит” в хорошей форме, футболисты прям такие быстрые все. Нам было сложно сдерживать соперника.

Не хотели раскрываться, но первая же ошибка завершилась голом. Поймали такую атаку, против которой ничего не могли сделать. Далее играли, как умеем, но соперник был хороший», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.

Крылья Советов
0:4
Первый тайм: 0:3
Зенит
Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь