«Очень безжалостно нас наказывали». Игорь Осинькин — о матче «Крыльев Советов» с «Зенитом»

«Очень безжалостно нас наказывали за все полуошибки. Действительно, “Зенит” в хорошей форме, футболисты прям такие быстрые все. Нам было сложно сдерживать соперника.



Не хотели раскрываться, но первая же ошибка завершилась голом. Поймали такую атаку, против которой ничего не могли сделать. Далее играли, как умеем, но соперник был хороший», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».