Глушенков стал пятым россиянином, забившим в дебютной игре за «Зенит» в РПЛ в XXI веке | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, Глушенков — пятый российский игрок, забивший в дебютной игре РПЛ за санкт-петербургский клуб в XXI веке.

Как сообщает Opta Sports, ранее это достижение устанавливали Джамбулад Базаев (2002), Константин Зырянов (2007), Далер Кузяев (2017) и Иван Сергеев (2022).

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

В минувшем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.