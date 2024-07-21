Текущие события
Футбол. Первая лига
12:30
Тюмень
Алания
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Спартак
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Уфа
Футбол. Первая лига
19:00
Сочи
Балтика
Футбол. Первая лига
19:30
Черноморец
Чайка
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
20:00
Химки
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига
20.07
Ростов
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
20.07
Динамо
Факел
Футбол. Первая лига
20.07
Родина
СКА-Хабаровск
Все события
09:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушенков стал пятым россиянином, забившим в дебютной игре за «Зенит» в РПЛ в XXI веке

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт на шестой минуте матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0), а также забил на 45+2-й минуте с передачи Вендела и оформил дубль.

Зенит
Крылья Советов
Глушенков стал пятым россиянином, забившим в дебютной игре за «Зенит» в РПЛ в XXI веке | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, Глушенков — пятый российский игрок, забивший в дебютной игре РПЛ за санкт-петербургский клуб в XXI веке.

Как сообщает Opta Sports, ранее это достижение устанавливали Джамбулад Базаев (2002), Константин Зырянов (2007), Далер Кузяев (2017) и Иван Сергеев (2022).

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

В минувшем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.
Крылья Советов
0:4
Первый тайм: 0:3
Зенит
Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь