«Наглецы из Воронежа». «Динамо» — о поведении игрока «Факела» после удаления | Источник: Чемпионат.com

После удаления Брызгалов в подтрибунном помещении ударил рукой по стене с подсветкой, после чего несколько ламп упали на пол.

«Наглецы из Воронежа, а чинить потом кто будет?» — отреагировали в «Динамо» на этот эпизод в телеграм-канале.

В следующем туре чемпионата России «Динамо» встретится в дерби с «Локомотивом», а «Факел» проведёт матч с «Акроном». Обе встречи пройдут 27 июля.