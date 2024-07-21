«Наглецы из Воронежа». «Динамо» — о поведении игрока «Факела» после удаления

Футбол, Премьер-лига, Тур 120.07.2024, 20:00 (МСК UTC+3)ВТБ Арена, 11117 зрителей
|Марцел Личка
|Игорь Черевченко
|Иван Лепский(Бителло)
|3′
|Евгений Марков(Игорь Калинин)
|74′
|Николя Муми Нгамале
|21′
|Ярослав Гладышев(Бителло)
|28′
|1
|Андрей Лунев
82′
|31
|Александр Беленов
|2
|Эли Даса
|92
|Сергей Брызгалов
38′90+7′
|93
|Диего Лаксальт
|72
|Райан Сенхаджи
|5
|Милан Майсторович
20′
|5
|Табо Селе
|74
|Даниил Фомин
40′
|7
|Мохамед Браими
|13
|Николя Муми Нгамале
85′
|20
|Евгений Марков
|59
|Иван Лепский
89′
|2
|Василий Черов
71′
|34
|Лука Гагнидзе
|13
|Игорь Калинин
|80
|Станислав Бессмертный
31′46′
|10
|Ильнур Альшин
71′
|7
|Дмитрий Скопинцев
|88
|Владислав Мастерной
|10
|Бителло
90′
|11
|Никита Моцпан
64′65′
|20
|Вячеслав Грулев
|23
|Вячеслав Якимов
|70
|Константин Тюкавин
90′
|33
|Ираклий Квеквескири
16′46′
|88
|Виктор Окишор
|14
|Хызыр Аппаев
|91
|Ярослав Гладышев
56′69′
|15
|Владимир Ильин
46′86′
|50
|Александр Кутицкий
|6
|Дилан Мертенс
|5
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Ермаков(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Андрей Фисенко(Россия, Владивосток)
|Ассистент ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)